Météo. L'Eure et l'Orne placés en vigilance jaune pluies-inondations depuis ce matin

Mercredi 9 Octobre 2024 à 11:22

Plusieurs départements du Grand Ouest ainsi que l'Île-de-France ont été placés ce mercredi matin en vigilance orange pour certains et jaune pour d'autres, dont l'Eure et l'Orne. Des risques d'inondations et de crues sont pressentis. Ce qu'il faut savoir.

