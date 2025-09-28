Le corps d’un homme repêché dans la Lézarde à Harfleur, en Seine-Maritime

L’alerte a été donnée ce dimanche 28 septembre vers 19h30, pour un secours à personne en milieu aquatique, à Harfleur, impasse Raoul, en contrebas de la Lézarde. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont découvert le corps d’un homme gisant dans la vase, sur la berge de la Lézarde.



Sept pompiers et trois engins, dont une équipe spécialisée en milieu aquatique, ont été mobilisés. Une reconnaissance a été effectuée avant la récupération du corps, déclaré décédé par un médecin du SMUR.

