Le corps d’un homme repêché dans la Lézarde à Harfleur, en Seine-Maritime


Un corps sans vie a été découvert ce dimanche soir en bordure de la rivière, impasse Raoul à Harfleur (Seine-Maritime).



Dimanche 28 Septembre 2025 - 21:04



La rivière la Lézarde traverse plusieurs quartiers de Harfleur - illustration Google Maps
L’alerte a été donnée ce dimanche 28 septembre vers 19h30, pour un secours à personne en milieu aquatique, à Harfleur, impasse Raoul, en contrebas de la Lézarde. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont découvert le corps d’un homme gisant dans la vase, sur la berge de la Lézarde.

Sept pompiers et trois engins, dont une équipe spécialisée en milieu aquatique, ont été mobilisés. Une reconnaissance a été effectuée avant la récupération du corps, déclaré décédé par un médecin du SMUR.
 

Enquête en cours pour identifier la victime

L’homme, âgé d’environ 40 ans, était en cours d’identification ce dimanche soir par les enquêteurs de la police nationale, en présence d’un officier de police judiciaire (OPJ). Le corps a été laissé à disposition des forces de l’ordre, qui poursuivent les investigations pour déterminer les circonstances du drame.
 




