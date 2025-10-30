Le Havre : un conducteur ivre percute une voiture en stationnement

Le conducteur fautif, un homme de 35 ans, présent sur les lieux pour établir un constat, reconnaît aux policiers avoir consommé de l’alcool dans la soirée. Un dépistage révèle un taux de 0,92 mg/l d’air expiré, soit près de deux grammes dans le sang. Il est immédiatement interpellé et son permis fait l’objet d’une rétention administrative.



Aucun blessé n’est à déplorer, mais les véhicules ont été endommagés, notamment celui du mis en cause, qui a dû être pris en charge par un garage.