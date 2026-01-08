Le Havre. Ivre au volant, il percute un poteau et emboutit sa voiture en pleine nuit

Il est environ 1h30, dans la nuit du 7 au 8 janvier, lorsque les policiers sont requis au 83 avenue René-Coty, au Havre, pour un conducteur suspecté de circuler sous l’empire d’un état alcoolique. Sur place, les policiers découvrent un véhicule immobilisé en pleine voie, avec un seul occupant à bord.
L’homme, au volant, indique que sa voiture « ne fonctionne plus ». Les fonctionnaires constatent rapidement que le véhicule est accidenté : un petit poteau situé au niveau du 102 avenue René-Coty a été percuté. Un morceau de pare-chocs est retrouvé au sol, le pneu avant droit est plié, la portière avant droite enfoncée et la vitre correspondante totalement brisée. Des débris de verre sont également retrouvés sur le siège avant et sur la chaussée, à proximité du poteau endommagé.
Un taux d’alcool élevé
Le conducteur, âgé de 63 ans, est soumis à un dépistage d’alcoolémie, qui s’avère positif. Le contrôle à l’éthylomètre révèle un taux de 1,06 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit 2,16 g par litre de sang. L’homme est interpellé, placé en garde à vue et son véhicule est immobilisé.
