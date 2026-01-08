Le Havre. Ivre au volant, il percute un poteau et emboutit sa voiture en pleine nuit

Un automobiliste de 63 ans a été interpellé au Havre après un accident matériel. Le dépistage a révélé un taux d’alcoolémie largement supérieur à la limite autorisée.

