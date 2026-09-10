Jeudi 10 septembre 2026 - les 5 infos du jour

1

2

3.

4

5.

Schneider Electric prévoit d’investir plus de 150 millions d’euros dans la construction d’un site industriel de 40 000 m² au Long Buisson 3, à Évreux (Eure). Le projet doit regrouper les activités de production et de recherche et développement actuellement implantées à Beaumont-le-Roger, au Vaudreuil et à Pacy-sur-Eure, qui emploient au total près de 750 salariés.Le tribunal administratif a annulé les arrêtés pris par le maire de Gisors (Eure) interdisant pendant six mois l’accès et l’occupation du camping de la ferme de Vaux. Les juges reconnaissent l’existence de risques pour la sécurité des occupants, mais estiment que l’interdiction générale et absolue décidée par la commune était disproportionnée.Une femme de 43 ans a été interpellée mercredi soir boulevard du Commandant-Bicheray, à Rouen (Seine-Maritime), après une altercation avec un homme qui l’hébergeait. Les policiers ont découvert dans son sac des pipes à crack, plusieurs seringues et un morceau s’apparentant à de la résine de cannabis. Elle a été interpellée pour usage illicite de stupéfiants.Une opération de contrôle et de sensibilisation aux trottinettes électriques et autres engins de déplacement personnel motorisés a été menée mercredi dans le centre-ville de Dieppe (Seine-Maritime). Dix conducteurs ont été contrôlés dans la Grande-Rue et place du Puits-Salé : aucune infraction majeure n’a été relevée, l’opération visant avant tout à rappeler les règles de circulation et de sécurité.Le Parti socialiste, Les Écologistes et Place publique ont déposé une liste commune pour les élections sénatoriales en Seine-Maritime. Baptisée « Nos communes, notre avenir », elle est conduite par le maire de Rives-en-Seine, Bastien Coriton, et rassemble des maires et élus municipaux du département.