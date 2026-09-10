Sénatoriales en Seine-Maritime : PS, Écologistes et Place publique déposent une liste commune

Le candidat met également en avant « la justice sociale, les services publics, la transition social-écologique, la défense de la République » et la protection des populations les plus fragiles. Selon lui, « chaque voix compte » pour envoyer davantage de sénateurs de gauche au Palais du Luxembourg.



Cette union a été rendue possible par le retrait de Florence Martin-Péron, initialement numéro deux de la liste socialiste. Bastien Coriton salue « un choix de responsabilité » plaçant « l’intérêt collectif et le rassemblement au-dessus des logiques partisanes ».



► La liste réunit :



Bastien Coriton, maire de Rives-en-Seine

Bénédicte Martin, conseillère municipale de Fécamp

Vincent Decorde, maire de Roncherolles-sur-le-Vivier

Charlotte Goujon, maire de Petit-Quevilly

François Auber, maire de Saint-Jouin-Bruneval

Herléane Soulier, conseillère municipale d’Yvetot

Kader Chekhemani, adjoint au maire de Rouen

Valérie Garraud, maire de Blangy-sur-Bresle



Elle bénéficie notamment du soutien du PS, des Écologistes, de Place publique, des Radicaux de gauche, de Génération Écologie et de Génération·s.