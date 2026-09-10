Sénatoriales en Seine-Maritime : PS, Écologistes et Place publique déposent une liste commune

« La défense des communes sera au cœur du projet que nous défendrons », assure Bastien Coriton, maire de Rives-en-Seine - Photo © Facebook
Le Parti socialiste, Les Écologistes et Place publique ont déposé en préfecture leur liste commune pour les élections sénatoriales en Seine-Maritime. Soutenue par plusieurs autres formations de gauche, elle sera conduite par Bastien Coriton, maire de Rives-en-Seine et conseiller départemental.
Cette alliance affiche un double objectif : renforcer la représentation des communes au Sénat et empêcher le Rassemblement national d’obtenir un siège dans le département. « La défense des communes sera au cœur du projet que nous défendrons », assure Bastien Coriton.
Cette alliance affiche un double objectif : renforcer la représentation des communes au Sénat et empêcher le Rassemblement national d’obtenir un siège dans le département. « La défense des communes sera au cœur du projet que nous défendrons », assure Bastien Coriton.
Huit élus municipaux sur la liste
Le candidat met également en avant « la justice sociale, les services publics, la transition social-écologique, la défense de la République » et la protection des populations les plus fragiles. Selon lui, « chaque voix compte » pour envoyer davantage de sénateurs de gauche au Palais du Luxembourg.
Cette union a été rendue possible par le retrait de Florence Martin-Péron, initialement numéro deux de la liste socialiste. Bastien Coriton salue « un choix de responsabilité » plaçant « l’intérêt collectif et le rassemblement au-dessus des logiques partisanes ».
► La liste réunit :
Bastien Coriton, maire de Rives-en-Seine
Bénédicte Martin, conseillère municipale de Fécamp
Vincent Decorde, maire de Roncherolles-sur-le-Vivier
Charlotte Goujon, maire de Petit-Quevilly
François Auber, maire de Saint-Jouin-Bruneval
Herléane Soulier, conseillère municipale d’Yvetot
Kader Chekhemani, adjoint au maire de Rouen
Valérie Garraud, maire de Blangy-sur-Bresle
Elle bénéficie notamment du soutien du PS, des Écologistes, de Place publique, des Radicaux de gauche, de Génération Écologie et de Génération·s.
Cette union a été rendue possible par le retrait de Florence Martin-Péron, initialement numéro deux de la liste socialiste. Bastien Coriton salue « un choix de responsabilité » plaçant « l’intérêt collectif et le rassemblement au-dessus des logiques partisanes ».
► La liste réunit :
Bastien Coriton, maire de Rives-en-Seine
Bénédicte Martin, conseillère municipale de Fécamp
Vincent Decorde, maire de Roncherolles-sur-le-Vivier
Charlotte Goujon, maire de Petit-Quevilly
François Auber, maire de Saint-Jouin-Bruneval
Herléane Soulier, conseillère municipale d’Yvetot
Kader Chekhemani, adjoint au maire de Rouen
Valérie Garraud, maire de Blangy-sur-Bresle
Elle bénéficie notamment du soutien du PS, des Écologistes, de Place publique, des Radicaux de gauche, de Génération Écologie et de Génération·s.