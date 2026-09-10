Eure : la justice annule la fermeture du « camping de la ferme de Vaux » à Gisors

Le tribunal administratif de Rouen a jugé disproportionnée l’interdiction totale d’accéder au site, décidée par le maire de Gisors pour des raisons de sécurité. Le camping est fermé depuis décembre 2024...

Publié le Jeudi 10 Septembre 2026 à 14:38