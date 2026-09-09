Houilles : il part essayer une Peugeot 3008 à vendre et ne revient pas

Publié le Mercredi 9 Septembre 2026 à 10:51

Un homme de 48 ans a été interpellé après avoir profité d’un essai automobile pour repartir avec le véhicule d’un particulier. La voiture a été retrouvée à Bezons (Val-d'Oise).