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Houilles : il part essayer une Peugeot 3008 à vendre et ne revient pas


Publié le Mercredi 9 Septembre 2026 à 10:51

Un homme de 48 ans a été interpellé après avoir profité d’un essai automobile pour repartir avec le véhicule d’un particulier. La voiture a été retrouvée à Bezons (Val-d'Oise).



Le supposé acheteur est parti avec le véhicule et n'est pas revenu - Illustration © Pexels
Le supposé acheteur est parti avec le véhicule et n'est pas revenu - Illustration © Pexels
La vente d’une Peugeot 3008 a pris une tournure inattendue mardi matin à Houilles (Yvelines). Vers 10 h 10, rue Lavoisier, le propriétaire a confié son véhicule à un potentiel acheteur pour un essai.

Mais celui-ci n’est jamais revenu. Grâce au système de géolocalisation, la voiture a d’abord été repérée en mouvement, puis à l’arrêt sur la commune voisine de Bezons (Val-d’Oise). Plusieurs équipages de police ont alors été envoyés dans le secteur.

Interpellé par la BAC

La Peugeot 3008 a été retrouvée vide sur le parking d’une résidence privée. Des policiers de la brigade anticriminalité ont mis en place une surveillance discrète autour du véhicule.

Le supposé acheteur est finalement revenu sur les lieux, où il a été interpellé en douceur. Il s’agit d’un homme âgé de 48 ans, qui a été placé en garde à vue pour vol par ruse.
 


Tags : enquête, faits divers, Houilles, police, vol par ruse, Yvelines

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