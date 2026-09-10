Rouen : une quadragénaire interpellée après une dispute sur fond de stupéfiants

Les policiers sont intervenus ce mercredi 9 septembre, en fin de soirée, pour un différend sur la voie publique boulevard du Commandant-Bicheray.à Rouen. Un riverain leur a indiqué s’être disputé avec une femme qu’il hébergeait temporairement, sur fond de partage de cannabis, de cocaïne et de MDMA.
La quadragénaire a été retrouvée dans un jardin voisin, peu avant 22h30. « en état d'agitation manifeste et sous l'emprise évidente de stupéfiants », selon une source policière, elle a été contrôlée par les forces de l'ordre.
La quadragénaire a été retrouvée dans un jardin voisin, peu avant 22h30. « en état d'agitation manifeste et sous l'emprise évidente de stupéfiants », selon une source policière, elle a été contrôlée par les forces de l'ordre.
Des pipes à crack et des seringues dans son sac
La fouille de son sac à main a permis de découvrir des pipes à crack, plusieurs seringues, dont l’une contenait un liquide qui restait à identifier, ainsi qu’un morceau de ce qui semble être de la résine de cannabis.
La femme de 43 ans, sans domicile fixe mais vivant habituellement à Rouen, a reconnu que ces produits lui appartenaient. Interpellée pour usage illicite de stupéfiants, elle a été conduite à l'hôtel de police pour être placée en garde à vue. L’enquête confiée au grouype d'appui judiciaire (Gaj) se poursuit dans l’attente de la décision du parquet.
La femme de 43 ans, sans domicile fixe mais vivant habituellement à Rouen, a reconnu que ces produits lui appartenaient. Interpellée pour usage illicite de stupéfiants, elle a été conduite à l'hôtel de police pour être placée en garde à vue. L’enquête confiée au grouype d'appui judiciaire (Gaj) se poursuit dans l’attente de la décision du parquet.