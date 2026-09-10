Dieppe : policiers nationaux et municipaux sensibilisent les utilisateurs de trottinettes électriques

Au total, dix utilisateurs ont été contrôlés. Aucune infraction majeure n’a été constatée. L’intervention avait avant tout une vocation préventive : rappeler les règles d’utilisation de ces engins ainsi que les consignes de sécurité à respecter dans les espaces très fréquentés par les piétons.



Une opération similaire de prévention et de sécurité routière a été mise en place ce même mercredi matin dans l'agglomération rounenaise, aux abords des lycées et de la gare de Rouen. Les policiers (nationaux et municipaux) ont procédé au rappel des règles de circulation sur la voie publique. Quatre-vingt utilisateurs de trottinettes et autres engins ont ainsi contrôlés et sensibilisés, tandis que six autres ont été verbalisés pour diverses infractions.