Dieppe : policiers nationaux et municipaux sensibilisent les utilisateurs de trottinettes électriques

Deux opérations distinctes ont eu lieu ce mercredi à Rouen et Dieppe,sur le même thème : la prévention et la sensibilisation des usgaers de trottinettes. - Photo © DIPN76
Trottinettes électriques et autres engins de déplacement personnel motorisés étaient dans le viseur des policiers mercredi 9 septembre, entre 16 h 30 et 17 h 30, dans le centre-ville de Dieppe.
Des effectifs du groupe de sécurité de proximité de la police nationale et trois agents de la police municipale ont mené une opération conjointe dans les secteurs piétons et commerçants de la Grande-Rue et de la place du Puits-Salé.
Des effectifs du groupe de sécurité de proximité de la police nationale et trois agents de la police municipale ont mené une opération conjointe dans les secteurs piétons et commerçants de la Grande-Rue et de la place du Puits-Salé.
Dix conducteurs contrôlés
Au total, dix utilisateurs ont été contrôlés. Aucune infraction majeure n’a été constatée. L’intervention avait avant tout une vocation préventive : rappeler les règles d’utilisation de ces engins ainsi que les consignes de sécurité à respecter dans les espaces très fréquentés par les piétons.
Une opération similaire de prévention et de sécurité routière a été mise en place ce même mercredi matin dans l'agglomération rounenaise, aux abords des lycées et de la gare de Rouen. Les policiers (nationaux et municipaux) ont procédé au rappel des règles de circulation sur la voie publique. Quatre-vingt utilisateurs de trottinettes et autres engins ont ainsi contrôlés et sensibilisés, tandis que six autres ont été verbalisés pour diverses infractions.
Une opération similaire de prévention et de sécurité routière a été mise en place ce même mercredi matin dans l'agglomération rounenaise, aux abords des lycées et de la gare de Rouen. Les policiers (nationaux et municipaux) ont procédé au rappel des règles de circulation sur la voie publique. Quatre-vingt utilisateurs de trottinettes et autres engins ont ainsi contrôlés et sensibilisés, tandis que six autres ont été verbalisés pour diverses infractions.
#Prévention & #SécuritéRoutière ce matin à #Rouen, #SottevilleLèsRouen & #Maromme.— Police nationale 76 (@PoliceNat76) September 9, 2026
Avec l'appui de la #PoliceMunicipale aux abords des lycées et de la gare, les 👮♂️👮♀️ ont contrôlé les usagers d'EDPM et rappelé les règles sur la voie publique :
🔹80 sensibilisés
🔹6 verbalisations pic.twitter.com/T5P4WmNsXJ
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