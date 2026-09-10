Schneider Electric envisage d’investir 150 millions d’euros dans une nouvelle usine à Évreux

La livraison est annoncée pour le printemps 2029, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires. L’agglomération Évreux Portes de Normandie et la Société d’économie mixte d’aménagement de Normandie (Shema) accompagnent actuellement le groupe dans l’étude du projet.



« Plus de 150 millions d’euros d’investissement envisagés et la perspective d’un millier d’emplois, dont 700 CDI : les chiffres parlent d’eux-mêmes », se félicite, dans un communiqué de presse, Guy Lefrand, maire d’Évreux et président de l’agglomération. Il évoque « une marque de confiance » et « une opportunité majeure » pour l’avenir industriel du territoire.



Le groupe pourrait également travailler avec le CFA Industrie de l’Eure et l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) pour développer la formation des jeunes.



