Schneider Electric envisage d’investir 150 millions d’euros dans une nouvelle usine à Évreux

Déjà solidement implanté à Evreux-Guichainville, avec son centre de distribution international, Schneider Electric entend renforcer encore sa présence dans la capitale de l'Eure, au détriment d'autres communes du département comme Pacy-sur-Eure, Le Vaudreuil et Beaumont-le-Roger
Schneider Electric pourrait considérablement renforcer sa présence dans l’Eure. Le groupe français a présenté aux représentants du personnel un projet industriel de plus de 150 millions d’euros sur le parc d’activités Long Buisson 3, à Évreux.
L’entreprise, spécialisée dans l’électrification, l’automatisation et les technologies numériques, envisage de construire un bâtiment d’environ 40 000 m² sur un terrain de 11 hectares. Le futur ensemble deviendrait son deuxième site industriel le plus important en Europe.
L’entreprise, spécialisée dans l’électrification, l’automatisation et les technologies numériques, envisage de construire un bâtiment d’environ 40 000 m² sur un terrain de 11 hectares. Le futur ensemble deviendrait son deuxième site industriel le plus important en Europe.
Une centaine de postes à pourvoir après les transferts
À terme, plus d’un millier de personnes travailleraient sur ce site, parmi lesquelles 700 salariés en CDI. Une grande partie des effectifs proviendrait toutefois d’autres implantations de Schneider Electric appelées à être relocalisées à Évreux.
Selon Évreux Portes de Normandie, une centaine d’emplois seraient à pourvoir à l’issue de ces transferts. Au moins cent recrutements supplémentaires pourraient ensuite intervenir au cours des années suivantes.
Conçu pour afficher de hautes performances énergétiques et environnementales, le bâtiment serait implanté dans une zone d’activité labellisée pour ses engagements sociaux et environnementaux par la Région Normandie. Schneider Electric prévoit d’en faire l’une de ses vitrines industrielles.
Selon Évreux Portes de Normandie, une centaine d’emplois seraient à pourvoir à l’issue de ces transferts. Au moins cent recrutements supplémentaires pourraient ensuite intervenir au cours des années suivantes.
Conçu pour afficher de hautes performances énergétiques et environnementales, le bâtiment serait implanté dans une zone d’activité labellisée pour ses engagements sociaux et environnementaux par la Région Normandie. Schneider Electric prévoit d’en faire l’une de ses vitrines industrielles.
« Une opportunité majeure »
La livraison est annoncée pour le printemps 2029, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires. L’agglomération Évreux Portes de Normandie et la Société d’économie mixte d’aménagement de Normandie (Shema) accompagnent actuellement le groupe dans l’étude du projet.
« Plus de 150 millions d’euros d’investissement envisagés et la perspective d’un millier d’emplois, dont 700 CDI : les chiffres parlent d’eux-mêmes », se félicite, dans un communiqué de presse, Guy Lefrand, maire d’Évreux et président de l’agglomération. Il évoque « une marque de confiance » et « une opportunité majeure » pour l’avenir industriel du territoire.
Le groupe pourrait également travailler avec le CFA Industrie de l’Eure et l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) pour développer la formation des jeunes.
« Plus de 150 millions d’euros d’investissement envisagés et la perspective d’un millier d’emplois, dont 700 CDI : les chiffres parlent d’eux-mêmes », se félicite, dans un communiqué de presse, Guy Lefrand, maire d’Évreux et président de l’agglomération. Il évoque « une marque de confiance » et « une opportunité majeure » pour l’avenir industriel du territoire.
Le groupe pourrait également travailler avec le CFA Industrie de l’Eure et l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) pour développer la formation des jeunes.
REACTION -- Une bonne nouvelle pour Évreux, beaucoup moins pour trois autres communes de l’Eure
L’investissement de 150 millions d’euros annoncé par Schneider Electric doit permettre de regrouper à Évreux les activités de production et de recherche et développement de trois sites eurois : Beaumont-le-Roger, qui emploie 287 personnes, Le Vaudreuil (294 salariés) et Pacy-sur-Eure (166 salariés). Si le projet conforte l’emploi industriel dans le département, il entraînerait donc le départ du groupe de ces trois communes.
L’investissement de 150 millions d’euros annoncé par Schneider Electric doit permettre de regrouper à Évreux les activités de production et de recherche et développement de trois sites eurois : Beaumont-le-Roger, qui emploie 287 personnes, Le Vaudreuil (294 salariés) et Pacy-sur-Eure (166 salariés). Si le projet conforte l’emploi industriel dans le département, il entraînerait donc le départ du groupe de ces trois communes.