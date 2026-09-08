Pollution maritime : un barrage antipollution déployé dans le port du Havre

Un dispositif antipollution va être déployé ce mercredi 9 septembre, en début de matinée, dans le port de plaisance du Havre. L’opération s’inscrit dans la préparation d’un exercice ORSEC POLMAR prévu du 7 au 10 octobre 2026 dans l’estuaire.



La pose de ce barrage doit permettre de vérifier son bon fonctionnement, mais aussi de former les personnels susceptibles d’intervenir en urgence. Les collectivités seront également associées à cette préparation afin de tester leur capacité à gérer une pollution touchant le littoral ou les installations portuaires.