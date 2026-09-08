Pollution maritime : un barrage antipollution déployé dans le port du Havre

Un dispositif antipollution va être déployé ce mercredi 9 septembre, en début de matinée, dans le port de plaisance du Havre. L’opération s’inscrit dans la préparation d’un exercice ORSEC POLMAR prévu du 7 au 10 octobre 2026 dans l’estuaire.
La pose de ce barrage doit permettre de vérifier son bon fonctionnement, mais aussi de former les personnels susceptibles d’intervenir en urgence. Les collectivités seront également associées à cette préparation afin de tester leur capacité à gérer une pollution touchant le littoral ou les installations portuaires.
La pose de ce barrage doit permettre de vérifier son bon fonctionnement, mais aussi de former les personnels susceptibles d’intervenir en urgence. Les collectivités seront également associées à cette préparation afin de tester leur capacité à gérer une pollution touchant le littoral ou les installations portuaires.
Un secteur maritime particulièrement fréquenté
La Manche concentre environ 20 % du trafic maritime mondial. Passage obligé entre l’océan Atlantique et la mer du Nord, elle est empruntée quotidiennement par de nombreux navires, ce qui augmente mécaniquement le risque d’accident et de pollution.
Le plan ORSEC POLMAR prévoit les moyens à mobiliser pour limiter la propagation des hydrocarbures ou d’autres substances polluantes, notamment à proximité des secteurs les plus vulnérables. Des exercices opérationnels sont organisés tous les trois ans pour éprouver les équipements et la coordination entre les différents intervenants.
Le plan ORSEC POLMAR prévoit les moyens à mobiliser pour limiter la propagation des hydrocarbures ou d’autres substances polluantes, notamment à proximité des secteurs les plus vulnérables. Des exercices opérationnels sont organisés tous les trois ans pour éprouver les équipements et la coordination entre les différents intervenants.
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