Trafic routier : les habitants invités à s’exprimer sur le bruit dans l’agglomération d’Évreux

Point noir en matière de trafic routier et de bruit, le boulevard Gambetta - Illustration © Google Maps
Cartographier les secteurs les plus bruyants, évaluer le nombre d’habitants exposés et prévoir des mesures pour réduire les nuisances : tels sont les objectifs du Plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) élaboré par Évreux Portes de Normandie.
Ce document, qui couvre la période 2024-2029, concerne les infrastructures routières supportant plus de 8 200 passages de véhicules par jour. Son élaboration est également obligatoire pour les collectivités comptant plus de 100 000 habitants.
Ce document, qui couvre la période 2024-2029, concerne les infrastructures routières supportant plus de 8 200 passages de véhicules par jour. Son élaboration est également obligatoire pour les collectivités comptant plus de 100 000 habitants.
Une consultation pendant deux mois
Le projet pourra être consulté en ligne, du 1er octobre au 30 novembre, sur le site d’Évreux Portes de Normandie.
Une version papier sera également disponible, sur demande, à l’hôtel d’agglomération, 9 rue Voltaire à Évreux, du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures. Elle devra être consultée sur place et ne pourra pas être emportée.
La demande devra parvenir à l’agglomération au moins deux jours avant la fin de la consultation, par courrier à Évreux Portes de Normandie – Équipe Territoire durable, 9 rue Voltaire, CS 40423, 27000 Évreux, ou par courriel à etd@epn-agglo.fr. Le demandeur devra indiquer un numéro de téléphone afin de pouvoir être recontacté.
Les habitants pourront transmettre leurs observations à cette même adresse électronique ou les inscrire sur le registre mis à disposition lors de la consultation du document papier.
À l’issue de la procédure, les contributions recueillies et les réponses apportées seront publiées sur le site de l’agglomération. Elles seront également intégrées au plan présenté au vote du conseil communautaire.
Une version papier sera également disponible, sur demande, à l’hôtel d’agglomération, 9 rue Voltaire à Évreux, du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures. Elle devra être consultée sur place et ne pourra pas être emportée.
La demande devra parvenir à l’agglomération au moins deux jours avant la fin de la consultation, par courrier à Évreux Portes de Normandie – Équipe Territoire durable, 9 rue Voltaire, CS 40423, 27000 Évreux, ou par courriel à etd@epn-agglo.fr. Le demandeur devra indiquer un numéro de téléphone afin de pouvoir être recontacté.
Les habitants pourront transmettre leurs observations à cette même adresse électronique ou les inscrire sur le registre mis à disposition lors de la consultation du document papier.
À l’issue de la procédure, les contributions recueillies et les réponses apportées seront publiées sur le site de l’agglomération. Elles seront également intégrées au plan présenté au vote du conseil communautaire.