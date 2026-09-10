« Arrêtons le massacre » : le cri d’alarme du préfet de l’Eure après cinq morts sur les routes

24 personnes ont trouvé la mort dans des accidents de la route depuis le début de l'année 2026, s'alarme Xavier Delarue, préfet de l'Eure - Illustration © Adobe Stock
« Arrêtons le massacre. Ça suffit. » Dans une déclaration publiée sur sa page Facebook, le préfet de l’Eure, Xavier Delarue, interpelle directement les usagers de la route après une série d’accidents mortels dans le département.
En seulement six jours, cinq personnes, parmi lesquelles une enfant âgée de 7 ans, ont perdu la vie. Depuis le début de l’année, 24 décès ont été recensés sur les routes euroises.
En seulement six jours, cinq personnes, parmi lesquelles une enfant âgée de 7 ans, ont perdu la vie. Depuis le début de l’année, 24 décès ont été recensés sur les routes euroises.
Prise de conscience collective
Autre comportement visé : l’utilisation du téléphone au volant. « La voiture, ce n’est pas une cabine téléphonique, la voiture, ce n’est pas un cinéma », insiste le préfet. Consulter un message ou regarder une vidéo revient, rappelle-t-il, à conduire pendant plusieurs secondes « comme si on avait les yeux fermés ».
Le préfet conclut son message en appelant à une prise de conscience collective : « Pour les familles et pour les proches de ces 24 morts, réagissons, faisons attention les uns aux autres et conduisons de façon responsable. »
Le préfet conclut son message en appelant à une prise de conscience collective : « Pour les familles et pour les proches de ces 24 morts, réagissons, faisons attention les uns aux autres et conduisons de façon responsable. »
Les réactions sur Facebook
Entre soutien et appels à davantage de contrôles
Le message du préfet a suscité de nombreuses réactions sur Facebook. Plusieurs internautes approuvent son appel à la responsabilité et réclament une présence accrue des policiers et des gendarmes au bord des routes. « Plus assez de contrôles ! », résume une habitante, tandis qu’un autre demande « plus de fermeté » et le retour à 80 km/h sur certains axes.
D’autres estiment que la vitesse n’explique pas à elle seule les accidents. L’état des routes et des véhicules, le non-respect des stops, les dépassements dangereux, l’usage du téléphone, l’alcool et les stupéfiants sont régulièrement cités. Une automobiliste raconte notamment avoir croisé, près de Pacy-sur-Eure, un conducteur qui doublait sur une ligne continue.
Le message du préfet a suscité de nombreuses réactions sur Facebook. Plusieurs internautes approuvent son appel à la responsabilité et réclament une présence accrue des policiers et des gendarmes au bord des routes. « Plus assez de contrôles ! », résume une habitante, tandis qu’un autre demande « plus de fermeté » et le retour à 80 km/h sur certains axes.
D’autres estiment que la vitesse n’explique pas à elle seule les accidents. L’état des routes et des véhicules, le non-respect des stops, les dépassements dangereux, l’usage du téléphone, l’alcool et les stupéfiants sont régulièrement cités. Une automobiliste raconte notamment avoir croisé, près de Pacy-sur-Eure, un conducteur qui doublait sur une ligne continue.
« Arrêtons les discours. Agissons ! »Plusieurs commentaires se montrent aussi critiques envers les radars embarqués, jugés moins dissuasifs qu’une présence visible des forces de l’ordre. « Arrêtons les discours. Agissons », réclame un internaute. D’autres invitent enfin à ne pas oublier les comportements dangereux de certains cyclistes, utilisateurs de trottinettes ou conducteurs de transports collectifs.