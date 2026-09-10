« Arrêtons le massacre » : le cri d’alarme du préfet de l’Eure après cinq morts sur les routes

Cinq personnes, dont une enfant de 7 ans, ont perdu la vie en six jours dans l’Eure. Face à cette série noire, le préfet appelle les automobilistes à changer de comportement.



Publié le Jeudi 10 Septembre 2026 à 19:13