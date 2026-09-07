Orne : la RN12 coupée dans les deux sens après l’incendie d’un poids lourd

Un poids lourd a pris feu sur la RN12, entraînant la fermeture complète de la route nationale dans les deux sens de circulation. Les secours et les équipes de la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest interviennent sur place.



Les automobilistes doivent éviter le secteur et emprunter les itinéraires de déviation mis en place. La DIR Nord-Ouest recommande la plus grande prudence à l’approche de la zone afin de garantir la sécurité des intervenants.