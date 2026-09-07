 

Orne : la RN12 coupée dans les deux sens après l’incendie d’un poids lourd


La circulation est interrompue ce lundi en fin de journée sur la RN12, entre Mortagne-au-Perche et Tourouvre-au-Perche. La coupure devrait durer environ quatre heures.


Publié le Lundi 7 Septembre 2026 à 18:40


Illustration
Illustration
Un poids lourd a pris feu sur la RN12, entraînant la fermeture complète de la route nationale dans les deux sens de circulation. Les secours et les équipes de la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest interviennent sur place.

Les automobilistes doivent éviter le secteur et emprunter les itinéraires de déviation mis en place. La DIR Nord-Ouest recommande la plus grande prudence à l’approche de la zone afin de garantir la sécurité des intervenants.

Deux déviations mises en place

Depuis Mortagne-au-Perche, la déviation passe par la RD932 en direction de L’Aigle, puis par la RD926 jusqu’à Verneuil-d’Avre-et-d’Iton, où les véhicules peuvent retrouver la RN12.



Tags : déviation, faits divers, feu de poids-lourd, gendarmerie, Orne, RN12

Vous pouvez réagir à cet article
Suivre Infonormandie sur WhatsApp
Vous consultez régulièrement InfoNormandie ? Ajoutez-nous à vos sources préférées sur Google pour retrouver plus facilement nos articles dans les résultats d’actualité.
Ajouter InfoNormandie
Retour à l'accueil
Chargement du fil info…