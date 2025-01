Intempéries dans l’Eure : près de 100 interventions réalisées par les sapeurs-pompiers

Le centre de traitement de l’alerte (CTA) a enregistré un volume d’appels inhabituel, avec plus de 300 appels reçus en seulement quatre heures, soit quatre fois plus que la normale. Au total, 610 appels ont été traités depuis hier après-midi. Ces demandes ont nécessité la mobilisation de 43 véhicules de secours et 85 sapeurs-pompiers, dont 11 opérateurs au centre opérationnel d’incendie et de secours (CODIS) de l’Eure.



En parallèle de ces interventions spécifiques, les pompiers de l’Eure ont assuré 43 missions dites “courantes”, comme des secours à personne ou des accidents, portant le total des interventions à 99 en 24 heures, soit cinq fois plus que sur une journée classique.