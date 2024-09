Incendie dans un immeuble à Dieppe : deux personnes intoxiquées, la piste criminelle privilégiée

Les sapeurs-pompiers sont intervenus cet samedi 31 août vers 14 h 30 pour un incendie dans un immeuble d'habitation situé rue de la Charpenterie à Dieppe (Seine-Maritime). Le feu s'est déclaré dans un appartement au premier étage d'un bâtiment de trois étages avec combles. Ce dernier a été évacué, par précaution et un périmètre de sécurité a été mis en place.



Les secours ont procédé à la reconnaissance des lieux et à la mise en sécurité de deux personnes et un chien au deuxième étage à l'aide d’une échelle aérienne. Le feu éteint à l'aide de deux lances à incendie, des opérations de déblai et de surveillance ont été effectuées ensuite. L'appartement a été entièrement détruit.