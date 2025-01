Incendie à La Chapelle-Bayvel (Eure) : une maison endommagée par un feu de cheminée

Alertés vers 19h30, les sapeurs-pompiers ont déployé d’importants moyens pour maîtriser le sinistre. Seize pompiers sont ainsi intervenus pour circonscrire l’incendie et empêcher sa propagation.



Une fumée dense avait envahi les lieux, nécessitant l’évacuation et la prise en charge de deux occupants : une femme de 43 ans et un adolescent de 15 ans. Les deux victimes, après avoir été examinées par les secours, n’ont pas nécessité de transport à l’hôpital et ont pu rester sur place.



Grâce à la réactivité des secours, le feu a été maîtrisé et aucune mesure de relogement n’a été nécessaire