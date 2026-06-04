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Dieppe : positif au cannabis, un conducteur échappe à la police, il est retrouvé caché près de l’hôpital


Jeudi 4 Juin 2026 - 14:11

Un homme de 54 ans a été interpellé mercredi en fin d’après-midi à Dieppe après un refus d’obtempérer. Testé positif au cannabis, il circulait également sans assurance.




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Une patrouille de policiers a  tenté de contrôler le véhicule d’un automobiliste vers 16 h 40, avenue Pasteur. Ce dernier, seul à bord, a refusé de s’arrêter.  Il a alors accéléré pour tenter de semer le véhicule de police dont le gyrophare et le deux tons étaient activés..

Il prend un rond-point à contresens

Au cours de la course-poursuite qui s’est engagée, le quinquagénaire a emprunté un rond-point à contresens, mettant en danger les autres usagers de la route. Il a ensuite abandonné son véhicule avant de s’enfuir à pied.

Les policiers l’ont finalement retrouvé sur le parking de l’hôpital de Dieppe, où il tentait de se dissimuler derrière un véhicule stationné. L’homme, âgé de 54 ans et domicilié à Bois-Robert, a été interpellé.

Les vérifications ont révélé un défaut d’assurance. Le dépistage stupéfiants s’est également avéré positif au cannabis. Il a été placé en garde à vue pour refus d’obtempérer aggravé par une conduite dangereuse, défaut d’assurance et conduite sous l’emprise de produits stupéfiants.



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