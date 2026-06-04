Dieppe : positif au cannabis, un conducteur échappe à la police, il est retrouvé caché près de l’hôpital

Une patrouille de policiers a tenté de contrôler le véhicule d’un automobiliste vers 16 h 40, avenue Pasteur. Ce dernier, seul à bord, a refusé de s’arrêter. Il a alors accéléré pour tenter de semer le véhicule de police dont le gyrophare et le deux tons étaient activés..
Il prend un rond-point à contresens
Au cours de la course-poursuite qui s’est engagée, le quinquagénaire a emprunté un rond-point à contresens, mettant en danger les autres usagers de la route. Il a ensuite abandonné son véhicule avant de s’enfuir à pied.
Les policiers l’ont finalement retrouvé sur le parking de l’hôpital de Dieppe, où il tentait de se dissimuler derrière un véhicule stationné. L’homme, âgé de 54 ans et domicilié à Bois-Robert, a été interpellé.
Les vérifications ont révélé un défaut d’assurance. Le dépistage stupéfiants s’est également avéré positif au cannabis. Il a été placé en garde à vue pour refus d’obtempérer aggravé par une conduite dangereuse, défaut d’assurance et conduite sous l’emprise de produits stupéfiants.
Les policiers l’ont finalement retrouvé sur le parking de l’hôpital de Dieppe, où il tentait de se dissimuler derrière un véhicule stationné. L’homme, âgé de 54 ans et domicilié à Bois-Robert, a été interpellé.
Les vérifications ont révélé un défaut d’assurance. Le dépistage stupéfiants s’est également avéré positif au cannabis. Il a été placé en garde à vue pour refus d’obtempérer aggravé par une conduite dangereuse, défaut d’assurance et conduite sous l’emprise de produits stupéfiants.