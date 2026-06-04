Lutte contre l'immigration clandestine : 11 bus et 51 personnes contrôlés à Lillebonne et Bolbec

Une opération de contrôle a été mise en place mardi et mercredi dans le secteur de Lillebonne et de Bolbec (Seine-Maritime). Elle visait notamment la lutte contre l’immigration clandestine et le contrôle des équipements de sécurité.



Cette opération coinjointe a mobilisé des fonctionnaires de la police nationale et police municipale. Elle s'est déroulée notamment place Félix-Faure, à Lillebonne, puis à Bolbec.