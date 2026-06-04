Lutte contre l'immigration clandestine : 11 bus et 51 personnes contrôlés à Lillebonne et Bolbec

Les contrôles ont été menés conjointement par la police nationale et la police municipale - Illiustration © DGPN
Une opération de contrôle a été mise en place mardi et mercredi dans le secteur de Lillebonne et de Bolbec (Seine-Maritime). Elle visait notamment la lutte contre l’immigration clandestine et le contrôle des équipements de sécurité.
Cette opération coinjointe a mobilisé des fonctionnaires de la police nationale et police municipale. Elle s'est déroulée notamment place Félix-Faure, à Lillebonne, puis à Bolbec.
Cette opération coinjointe a mobilisé des fonctionnaires de la police nationale et police municipale. Elle s'est déroulée notamment place Félix-Faure, à Lillebonne, puis à Bolbec.
51 personnes contrôlées
Au total, 11 bus ont été contrôlés sur les deux journées. Les policiers ont également procédé à la vérification de 51 personnes.
Ces contrôles portaient à la fois sur les situations administratives et sur les équipements de sécurité des véhicules contrôlés. Aucun bilan n’a été communiqué à ce stade.
Ces contrôles portaient à la fois sur les situations administratives et sur les équipements de sécurité des véhicules contrôlés. Aucun bilan n’a été communiqué à ce stade.
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