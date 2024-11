Face-à-face entre deux véhicules sur la D921 à La Feuillie : un blessé grave et trois victimes choquées

Le bilan fait état de quatre blessés. Le conducteur de la voiture de tourisme, un homme âgé de 20 ans, a été transporté médicalisé dans un état jugé grave vers le CHU de Rouen.



Les trois passagers de l’utilitaire, en état d’urgence relative, sont âgés entre 2: et 25 ans. Ils ont été également transportés non médicalisés vers le CHU.



Les opérations de secours sont toujours en cours à cette heure, et la circulation a été coupée dans les deux sens le temps de l’intervention des secours.



Des moyens importants ont été déployés sur les lieux en coordination avec la gendarmerie, à savoir huit engins de secours routier et 18 sapeurs-pompiers.



L’enquête devra déterminer les circonstances de la collision.