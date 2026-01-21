FLASH INFO - Disparition inquiétante à Rouen : la police lance un appel à témoins pour retrouver Alexis Dias

Le signalement
Un appel à témoins a été diffusé ce mercredi par la Police nationale, invitant toute personne susceptible d’avoir vu Alexis ou disposant d’informations le concernant contacter l’hôtel de police de Rouen au 02 32 81 25 00 ou 17
• Postes dédiés : 76 43 89 (semaine) / 76 25 94 (nuits et week-end).
🚨 #AppelATemoins | Après investigations, les policiers ont désormais besoin de votre aide.— Police nationale 76 (@PoliceNat76) January 21, 2026
Alexis, 31 ans, a disparu de son domicile à Rouen depuis le 16 janvier 2026.
👉 Toute information peut être utile.
🙏 Merci pour votre mobilisation et vos partages.#Protéger #Disparition pic.twitter.com/524yxFpn27