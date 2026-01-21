 >
Connectez-vous S'inscrire

FLASH INFO - Disparition inquiétante à Rouen : la police lance un appel à témoins pour retrouver Alexis Dias


Un Rouennais de 31 ans n’a plus donné signe de vie depuis près d’une semaine. La Police nationale sollicite désormais le public pour faire avancer les recherches.



Mercredi 21 Janvier 2026 - 18:39


Photo de l’appel à témoin diffusé par la police nationale
Photo de l’appel à témoin diffusé par la police nationale
Les enquêteurs cherchent à localiser Alexis Dias, porté disparu depuis le 16 janvier à Rouen. Le trentenaire a quitté son domicile sans ses affaires personnelles et sa disparition est jugée préoccupante par les services de police.

Le signalement

Âgé de 31 ans, Alexis mesure 1,80 m, présente une corpulence très fine, des cheveux bruns rasés et des yeux marron-verts. Un tatouage représentant un chat avec un fil sur la cuisse gauche constitue son signe particulier le plus identifiable. La tenue vestimentaire qu’il portait au moment de sa disparition n’est pas connue.

Un appel à témoins a été diffusé ce mercredi par la Police nationale, invitant toute personne susceptible d’avoir vu Alexis ou disposant d’informations le concernant  contacter l’hôtel de police de Rouen au  02 32 81 25 00 ou 17
• Postes dédiés : 76 43 89 (semaine) / 76 25 94 (nuits et week-end).
 





Mots clés : appel à témoin, disparition inquiétante, enquête, faits divers, police, Rouen, Seine-Maritime




En ce moment | En Une | UNE.2 | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | Eure | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter | Le journal des municipales 2026

http://

FLASH INFO - Disparition inquiétante à Rouen : la police lance un appel à témoins pour retrouver Alexis Dias

21/01/2026

Centrale de Penly : la sûreté nucléaire au cœur d’une réunion publique avant l'exercice du 12 février

21/01/2026

FLASH INFO - L'autoroute A28 coupée dans l’Eure après l’accident d’un poids lourd chargé de panneaux solaires

21/01/2026

Eure : un chien secouru au fond d’une marnière de dix mètres à Claville

21/01/2026

Cerf abattu dans la propriété de Luc Besson : deux chasseurs condamnés à Argentan (Orne)

20/01/2026

La CGT du Groupe Renault dénonce un projet de fabrication de drones militaires

20/01/2026

A13 : un nouveau demi-diffuseur inauguré à La Haie Tondue pour fluidifier l’accès au secteur

20/01/2026

Bolbec : une voiture percute un pont SNCF et se retrouve suspendue sur les caténaires

20/01/2026

Eure. Il perd le contrôle de sa voiture et chute dans un ravin de 10 mètres à Saint-Georges-du-Vièvre

20/01/2026

À Rouen, feu de détritus dans le parking souterrain d’un immeuble de 5 étages : pas de victime

20/01/2026

Seine-Maritime : quatre habitants légèrement intoxiqués après un feu de haie et de poubelles à Cléon

20/01/2026

Feu d’habitation à Saint-Wandrille-Rançon : une mère et deux adolescents transportés à l'hôpital

19/01/2026

Trafic de stupéfiants à Fécamp : un vaste réseau démantelé autour de la Tour Saint-Nicolas

19/01/2026

Son mari avait signalé sa disparition : une quinquagénaire retrouvée morte en forêt à Oissel

19/01/2026

Seine-Maritime : les sirènes en action mardi pour un exercice de sécurité civile à Montville

19/01/2026

400 ans de la Marine nationale : une année d’événements en Normandie et sur la façade Manche

19/01/2026

« Le Français » va quitter Rouen : le pont Flaubert levé et la RN 1338 fermée à la circulation

19/01/2026

Humanitaire. Un convoi de 383 tonnes de vivres pour Gaza est parti du Havre ce dimanche soir

18/01/2026

À Vernon, dans l’Eure, une femme de 82 ans meurt dans l’incendie de son pavillon

18/01/2026

Hydrocarbures dans la Béthune et l’Arques : plages fermées et pêche interdite à Dieppe

17/01/2026
Afficher plus d'articles

Temoin-d-un-evenement_r30.html
.
Vous présentez une liste aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 dans votre commune ? Faites-le savoir aux lecteurs de infoNormandie.com. Contactez-nous à cette adresse mail : contact@infonormandie.com (Cliquer sur Municipales 2026)
.

Le journal des municipales 2026

La voiture percute un arbre à Mont-Saint-Aignan : une jeune femme décède, une autre blessée

17/01/2026 -

« Le Français » va quitter Rouen : le pont Flaubert levé et la RN 1338 fermée à la circulation

19/01/2026 -

Maël est né dans l'ambulance des sapeurs-pompiers de Verneuil-d'Avre-et-d'Iton

14/01/2026 -

Eure. Il perd le contrôle de sa voiture et chute dans un ravin de 10 mètres à Saint-Georges-du-Vièvre

20/01/2026 -

Accident de poids lourd sur l’A28 à Boisney (Eure) : circulation réduite et coupure totale prévue ce soir

16/01/2026 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen