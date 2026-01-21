FLASH INFO - Disparition inquiétante à Rouen : la police lance un appel à témoins pour retrouver Alexis Dias

Un Rouennais de 31 ans n’a plus donné signe de vie depuis près d’une semaine. La Police nationale sollicite désormais le public pour faire avancer les recherches.



Les enquêteurs cherchent à localiser Alexis Dias, porté disparu depuis le 16 janvier à Rouen. Le trentenaire a quitté son domicile sans ses affaires personnelles et sa disparition est jugée préoccupante par les services de police.

Le signalement Âgé de 31 ans, Alexis mesure 1,80 m, présente une corpulence très fine, des cheveux bruns rasés et des yeux marron-verts. Un tatouage représentant un chat avec un fil sur la cuisse gauche constitue son signe particulier le plus identifiable. La tenue vestimentaire qu’il portait au moment de sa disparition n’est pas connue.



Un appel à témoins a été diffusé ce mercredi par la Police nationale, invitant toute personne susceptible d’avoir vu Alexis ou disposant d’informations le concernant contacter l’hôtel de police de Rouen au 02 32 81 25 00 ou 17

• Postes dédiés : 76 43 89 (semaine) / 76 25 94 (nuits et week-end).



🚨 #AppelATemoins | Après investigations, les policiers ont désormais besoin de votre aide.

Alexis, 31 ans, a disparu de son domicile à Rouen depuis le 16 janvier 2026.

👉 Toute information peut être utile.

🙏 Merci pour votre mobilisation et vos partages.#Protéger #Disparition pic.twitter.com/524yxFpn27 — Police nationale 76 (@PoliceNat76) January 21, 2026



