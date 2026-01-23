FLASH INFO - Arnaque au “spoofing” en Seine-Maritime : les escrocs utilisent les numéros de téléphone de la police

Sous couvert d’une fausse urgence ou d’une prétendue vérification administrative, les fraudeurs engagent la conversation avec l’objectif de récupérer des informations sensibles. Certaines victimes se sont vu réclamer leurs coordonnées bancaires ou des accès à des comptes en ligne.
Appel à la plus grande vigilance
Les services de police précisent qu’ils ne sollicitent jamais ce type d’information et invitent les habitants à la plus grande vigilance. Les appels suspects doivent être signalés immédiatement au 17, et aucune donnée ne doit être communiquée, même si le numéro affiché semble officiel.
Un rappel de prévention sera diffusé sur les réseaux sociaux de la police nationale de Seine-Maritime afin d’informer le public et de mettre en garde contre cette pratique en nette recrudescence.
🚨 Alerte #Arnaque – Spoofing 🚨| Des escrocs usurpent actuellement les numéros de téléphone de commissariats pour se faire passer pour des👮♂️et tenter d’obtenir vos coordonnées bancaires.— Police nationale 76 (@PoliceNat76) January 23, 2026
👉Rappel important :
❌ La #PoliceNationale ne demande jamais d’informations bancaires par☎️ pic.twitter.com/b20MGYxtxy