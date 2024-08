Évreux : les cambrioleurs d'un bar-PMU s'enfuient à l'arrivée de la police puis abandonnent leur butin

Les deux hommes ont été placés en garde à vue pour vol par effraction. Lors de leur audition, ils ont reconnu avoir escaladé la façade de l'établissement, puis avoir brisé une fenêtre au premier étage pour s'introduire à l'intérieur.



Des bijoux, notamment une montre et des bracelets, ont été découverts dans les poches de l'un des mis en cause. Le reste du butin a été retrouvé quelques heures plus tard, abandonné en chemin lors de leur fuite.



Déférés devant un magistrat du parquet d'Évreux ce dimanche, les deux cambrioleurs devaient être jugés en comparution immédiate aujourd'hui, lundi.