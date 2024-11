Évreux : deux voleurs d’outils professionnels géolocalisés avec leur butin à Miserey

Une aubaine pour la victime qui a pu ainsi géolocaliser son bien et en même temps les voleurs. Le GPS a en effet conduit les policiers du service local de police judiciaire à Miserey, une commune proche d’Évreux et plus précisément sur le site d’un terrain des gens du voyage.



Les voleurs présumés ont été interpellés et la quasi totalité des outils, dont le broyeur, a été récupérée. Seul, un souffleur a manqué à l’appel.



Les deux suspects, ayant reconnu le vol, ont été placés en garde à vue et le matériel restitué à son propriétaire.