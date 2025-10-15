Connectez-vous S'inscrire





Évreux : des tirs de mortiers contre la police et trois interpellations après la célébration du Ballon d’or


Des incidents ont éclaté dimanche soir dans le quartier de la Madeleine à Évreux. À trois reprises, des policiers ont été visés par des tirs de mortiers d’artifice. Trois jeunes ont été interpellés.



Mercredi 15 Octobre 2025 - 17:45


Illustration
Illustration
Des violences urbaines ont éclaté dimanche soir dans le quartier de la Madeleine, à Évreux, en marge de la célébration du sacre d’Ousmane Dembélé, enfant du pays, élu Ballon d’or. Trois jeunes ont été interpellés.

Le premier incident s’est produit vers 19h50, rue Louis-Aragon. Alertés pour des tirs de mortiers, les policiers de la brigade anticriminalité et de police secours se sont rendus sur place. À leur arrivée, ils ont essuyé des jets de mortiers d’artifice et autres projectiles de la part d’un groupe d’individus.

Trois interpellations après des attaques répétées

Les forces de l’ordre ont riposté à l’aide de grenades lacrymogènes. Deux autres attaques similaires ont eu lieu dans la soirée, la dernière peu après 21 heures. À cette occasion, trois jeunes du quartier ont été interpellés : deux majeurs âgés de 18 et 19 ans, ainsi qu’un mineur de 17 ans.

Les deux adultes ont été placés en garde à vue puis déférés ce mardi devant le tribunal judiciaire d’Évreux en vue d’une comparution immédiate. Celle-ci a finalement été reportée, et les deux suspects remis en liberté. Le mineur, lui, sera convoqué prochainement devant le juge des enfants.
 




Mots clés : Eure, Evreux, faits divers, Ousmane Dembélé, police, tirs de mortier, violences urbaines



http://

Normandie : 7 tonnes de tabac saisies par les douaniers dans un chargement de nouilles

15/10/2025

Accident entre un poids lourd et une voiture sur l’A13 à Tourville-la-Rivière, en Seine-Maritime

15/10/2025

Yvelines : deux ans ferme et expulsion du territoire pour les trois cambrioleurs de Magnanville

15/10/2025

Évreux : des tirs de mortiers contre la police et trois interpellations après la célébration du Ballon d’or

15/10/2025

Petit-Couronne : un conducteur contrôlé sans permis, alcoolisé et positif aux stupéfiants

15/10/2025

Yvelines. Une rixe à l’arme blanche tourne mal à Maisons-Laffitte : un homme blessé au pied

15/10/2025

Deux véhicules en feu devant des maisons au Grand-Quevilly : un homme intoxiqué

15/10/2025

Poids lourd renversé sur l’A28 : circulation coupée vers Rouen à hauteur de Heugon, dans l’Orne

14/10/2025

Six personnes, dont un nourrisson, blessées dans un carambolage à Barentin, en Seine-Maritime

14/10/2025

Un foyer de grippe aviaire détecté à Luneray en Seine-Maritime : la préfecture prend des mesures

14/10/2025

Travaux de nuit : la RN27 fermée au niveau du viaduc de la Scie, près de Dieppe

14/10/2025

Une maison en proie aux flammes à Aigleville, près de Pacy-sur-Eure : cinq personnes relogées

14/10/2025

À Darnétal, près de Rouen, une femme menace de se jeter du 11ᵉ étage

14/10/2025

Départ de feu dans une exploitation agricole à Bolleville, dans le pays de Caux : un ouvrier intoxiqué

14/10/2025

Face-à-face entre deux voitures à Yvetot : un septuagénaire, en urgence absolue, héliporté vers le CHU

14/10/2025

Yvelines. Elle mord un agent de la SUGE en gare d’Aubergenville : une femme interpellée

14/10/2025

Vaste contrôle routier sur l’A28 et l’A29 en Seine-Maritime : plus de 880 véhicules interceptés

13/10/2025

RN154 : fermeture de la sortie n°5 à Acquigny dimanche matin pour le Marathon Seine-Eure

13/10/2025

Le Havre : ivre, il s’endort au volant de sa voiture, moteur tournant, après l’apéro

13/10/2025

Un homme blessé après une chute sur le pont de Normandie

12/10/2025
Afficher plus d'articles
Les brèves
10/10/2025

Accident entre une voiture et une moto sur la N138 aux Essarts : un blessé léger

09/10/2025

Le Havre : il conduit malgré un permis suspendu et grille un feu rouge

09/10/2025

Port-Jérôme-sur-Seine : ivre au guidon d'un cyclomoteur « trafiqué »

Plus de brèves
InfoNormandie
Agenda
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen