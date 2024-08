Eure. Un jeune automobiliste meurt dans un accident de la route près de Breteuil

Dix sapeurs-pompiers sont intervenus sur les lieux du drame. Malgré les soins prodigués et la tentative de réanimation, la victime, en arrêt cardiorespiratoire, a succombé à ses blessures. Elle a été déclarée décédé par le médecin du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) appelé sur place.



Le second jeune homme, dont le pronostic vital n'est pas engagé, précisent les secours, a été transporté en urgence relative vers le centre hospitalier Eure-Seine d'Évreux.



Une enquête est ouverte par la gendarmerie qui a été chargée des constatations.