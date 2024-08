Eure. Quatre blessés dans un accident de la route : une femme et un enfant en urgence absolue

Vendredi 16 Août 2024 à 19:42

Deux voitures sont entrées en collision à un carrefour, sur la RD22 entre Beuzeville et Fiquefleur-Equainville (Eure). Deux femmes et deux enfants, de 8 et 4 ans, ont été transportés au CHU de Rouen.

