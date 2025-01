Eure. Dix blessés dans trois accidents de la route, à Rougemontiers, Nonancourt et Val-de-Reuil

Les sapeurs-pompiers de l’Eure sont intervenus à trois reprises en quelques heures ce jeudi 2 janvier, à la suite d’accidents de la route.



• Accident sur l’autoroute A13 à Rougemontiers

Vers 11 heures, un semi-remorque, seul en cause, s’est renversé sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute A13, à hauteur de Rougemontiers. Le poids lourd, de type porte-conteneurs, circulait dans le sens province-Paris. Le conducteur, un homme de 56 ans, a été légèrement blessé. Il a été pris en charge par les secours et transporté au centre hospitalier d’Elbeuf.



• Collision à Nonancourt : six blessés légers

À 12h45, une collision impliquant quatre véhicules s’est produite à l’intersection de la RN12 et de la RD53, sur la commune de La Madeleine de Nonancourt. L’accident a concerné treize personnes et fait six blessés légers. Parmi eux, deux hommes de 30 et 32 ans, deux femmes de 31 ans, ainsi qu’une femme de 44 ans accompagnée d’une fillette de 9 ans.



Les deux dernières victimes ont été transportées au centre hospitalier de Dreux (Eure-et-Loir), tandis que les autres ont été conduites à l’hôpital de Verneuil-sur-Avre. Toutes étaient en urgence relative.



La RN12 a été temporairement fermée par la Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest (DIRNO) afin de permettre l’intervention des secours. Pas moins de 21 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour cette opération.