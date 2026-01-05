Connectez-vous S'inscrire

Eure. A Fontaine-la-Louvet, un pavillon ravagé par un incendie, les deux occupants indemnes


Un violent incendie a détruit une maison de 80 m² dans la nuit de dimanche à lundi à Fontaine-la-Louvet. Les occupants ont pu se mettre à l’abri avant l’arrivée des secours.



Lundi 5 Janvier 2026 - 11:52


18 sapeurs-pompiers ont été mobilisés une partie de la nuit - Illustration
Les sapeurs-pompiers de l’Eure ont été mobilisés vers 22h45 pour aller au lieudit Les Forgettes, à Fontaine-la-Louvet où un feu de pavillon de 80 m² répartis sur deux niveaux était signalé. À leur arrivée, l’habitation était totalement embrasée.

Les deux occupants avaient déjà évacué les lieux. Indemnes, ils ont été pris en charge sur place pendant que les secours engageaient les moyens d’extinction.

18 sapeurs-pompiers engagés

Le sinistre a été circonscrit au moyen de deux lances à incendie. Dix-huit sapeurs-pompiers, issus des centres de Thiberville, Bernay, Lieurey et Broglie, ont été engagés, certains jusqu’à la fin des opérations, autour de 3h30 du matin.

Le maire de la commune s’est rendu sur place, tout comme la gendarmerie et une équipe d’astreinte d’Enedis. L’origine du départ de feu n’a, à ce stade, pas été communiquée.





Mots clés : enquête, Eure, faits divers, Fontaine-la-Louvet, gendarmerie, incendie, pompiers





05/01/2026

