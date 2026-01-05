Eure. A Fontaine-la-Louvet, un pavillon ravagé par un incendie, les deux occupants indemnes

Le sinistre a été circonscrit au moyen de deux lances à incendie. Dix-huit sapeurs-pompiers, issus des centres de Thiberville, Bernay, Lieurey et Broglie, ont été engagés, certains jusqu’à la fin des opérations, autour de 3h30 du matin.



Le maire de la commune s’est rendu sur place, tout comme la gendarmerie et une équipe d’astreinte d’Enedis. L’origine du départ de feu n’a, à ce stade, pas été communiquée.