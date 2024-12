Eau du robinet non potable : retour à la normale dans plusieurs communes de Seine-Maritime

L’Agence régionale de santé (ARS) Normandie a annoncé le retour à la normale de la qualité de l’eau potable dans les réseaux concernés par une restriction de consommation. Les analyses effectuées par l’ARS et par les équipes de Veolia Eau du Territoire Eure Pays de Bray, dans le cadre de leurs autocontrôles, confirment que l’eau distribuée est à nouveau propre à la consommation sans aucune restriction.



Les communes concernées par cette restriction étaient Mont-Cauvaire, Les-Authieux-Ratiéville et Claville-Motteville, intégralement, ainsi que certaines zones de Clères et de Fontaine-Le-Bourg.



Les habitants ont été systématiquement informés de cette levée de restriction grâce au système d’alerte téléphonique de Veolia Eau.