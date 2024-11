Eau du robinet impropre à la consommation : 17 communes concernées en Seine-Maritime

Une quinzaine de communes sont concernées, en voici la liste :



Secteur Communauté de communes Terroir de Caux (exploitant Hydra) :

• Anneville-sur-Scie (hameaux d’Ecorchebeuf),

• Bois-Robert,

• Le Catelier,

• Les Cent-Acres,

• La Chapelle-du-Bourgay,

• La Chaussée,

• Cropus,

• Heugleville-sur-Scie (hameaux de Guerrots et Longuetuit),

• Longueville-sur-Scie (40 % partie haute est),

• Notre-Dame-du-Parc,

• Sainte-Foy,

• Saint-Hellier (hameaux de Baudribos et Brennetuit),

• Saint-Honoré,

• Val-de-Scie Auffay (hameaux de la Corbière, Ste Catherine, La Petite et Grande motte),

• Val-de-Scie Cressy.



Secteur de la communauté d’agglomération Dieppe Littoral (exploitant Véolia) :

• Aubermesnil-Beaumais,

• Martigny (hameaux de Quievremont et Beaumaine).



Les autorités assurent que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour un retour rapide à la normale.