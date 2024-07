Deux morts et un blessé léger dans un accident de la route entre Veules-les-Roses et Saint-Valéry-en-Caux

Les sapeurs-pompiers, appelés sur place, ont dénombré trois victimes. Deux d'entre elles, dans le premier véhicule, un homme de 70 ans et une femme de 58 ans, ont été déclarées décédées par le médecin du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR).



Dans le second véhicule, une femme a été prise en charge par les secours. D'abord considérée blessée grave, elle a été transportée, en urgence relative, vers le centre hospitalier de Dieppe.



Trois témoins de l'accident ont été choqués.



La circulation a été coupée dans les deux sens le temps de l'intervention et des constatations effectuées par la gendarmerie.



Onze sapeurs-pompiers sont intervenus sur les lieux avec six véhicules de secours routier.