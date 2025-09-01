Connectez-vous S'inscrire

Deux accidents de la route ce lundi matin dans l’Eure : deux blessés transportés à l'hôpital


Deux collisions distinctes ont mobilisé les secours ce lundi 1er septembre dans l’Eure, sur l’autoroute A13 et sur la RN 13, à Pacy-sur-Eure. Deux personnes ont été blessées légèrement.



Lundi 1 Septembre 2025 - 09:48



Les victimes ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers - Illustration Depositphotos
Les victimes ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers - Illustration Depositphotos
Le premier accident s’est produit vers 8 heures, sur l’autoroute A13, à hauteur d’Éturqueraye, dans le sens Paris – Caen. Une voiture est entrée en collision avec un poids lourd, qui a poursuivi sa route avant de s’arrêter plus loin.

Le conducteur de la voiture, légèrement blessé, a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et transporté en urgence relative au centre hospitalier d’Elbeuf. Le chauffeur du camion est indemne.

Une voiture dans le talus sur la RN 13 à Pacy

Un second accident est survenu peu avant 9 heures, sur la RN 13 (déviation de Pacy-sur-Eure), à hauteur de Saint-Aquilin-de-Pacy. Une voiture de tourisme, seule en cause, qui circulait en direction d’Évreux, a quitté la chaussée et a terminé violemment sa course dans un talus.

L'automobiliste, âgée de 55 ans, a été examinée sur place par les secours avant d’être transportée à l’hôpital le plus proche pour des examens de contrôle.
 




Mots clés : accident, Eturqueraye, Eure, faits divers, Pacy-sur-Eure, pompiers

              


L'info en continu

01/09/2025
