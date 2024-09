Des armes découvertes lors d'une perquisition à son domicile après une rixe au Havre

De retour sur place, les mis en cause, alors les mains vides, ont évoqué une « simple altercation verbale », sans mentionner la présence d'armes. Questionnés par les policiers, ils ont finalement admis avoir dissimulé la machette et la hache dans une gaine technique au troisième étage de l'immeuble où l'un des hommes réside.



Une perquisition a alors été effectuée dans son appartement, révélant ainsi un mini-arsenal. Les deux hommes, âgés de 29 et 32 ans, ont été placés en garde à vue pour violences volontaires en réunion.