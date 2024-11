Cumuls de neige : l'autoroute A28 fermée cet après-midi dans l'Orne en direction de Rouen

Des cumuls de neige sur le secteur de l'A28 à hauteur de Gacé (Orne) rendent la circulation impraticable et ont contraint à la coupure de l'autoroute dans le sens Alençon vers Rouen, ce vendredi après-midi pour une durée indéterminée.



Les équipes de la société Alis traitent le réseau sur l'autoroute A28 depuis ce matin.



Un itinéraire de déviation est mis en place : depuis l'A28 Alençon, les usagers peuvent emprunter l'A88 et la N158 vers Caen, puis la N814 et l'A13 vers Rouen.



Les usagers sont invités à la prudence et à suivre les indications du gestionnaire.