Course-poursuite de 50 km dans les Yvelines: la voiture avait été volée en Seine-Maritime


Au volant d’une Renault Twingo volée, en Seine-Maritime, un homme de 33 ans a pris tous les risques pour échapper aux forces de l’ordre, le 23 août dernier. Interpellé après une folle course-poursuite, il a été condamné à trois ans de prison, dont six mois avec sursis.



Lundi 1 Septembre 2025 - 15:46



Le conducteur de la Clio volée en Seine-Maritime a été repéré aux Mureaux (Yvelines). Il a été intercepté après une course-poursuite de 50 km : - Illustration Adobe Stock
Dans l’après-midi du samedi 23 août 2025, le système de lecture automatique des plaques (LAPI) détecte le passage aux Mureaux d’une Renault Twingo signalée volée en Seine-Maritime depuis le 8 août dernier. Alerté, un équipage de police secours tente aussitôt d’intercepter le véhicule.

À la vue des policiers, le conducteur refuse d’obtempérer et prend la fuite, roulant à vive allure, empruntant un trottoir puis l’autoroute A13 en direction de Paris, sur la bande d’urgence.

Une fuite périlleuse sur plusieurs axes

Malgré l’usage des avertisseurs sonores et lumineux, le fugitif poursuit sa course dangereuse. Il effectue des embardées, percute plusieurs véhicules et jette par la fenêtre des plants assimilés à du cannabis. Sa fuite se prolonge sur l’A12 puis la N12, où il multiplie les slaloms entre automobilistes.

Au détour d’une rue, il percute volontairement à plusieurs reprises le véhicule de police qui tentait de le bloquer. Les policiers perdent un temps sa trace, mais des témoins indiquent sa direction.

Interpellé avec son chien

La voiture est retrouvée vide, non loin de là. Le conducteur, âgé de 33 ans et sans domicile fixe, est finalement repéré caché derrière un camion, en compagnie de son chien Malinois. L’homme résiste à son interpellation, obligeant un policier à faire usage du taser.

La police municipale de Trappes a pris en charge l’animal. Dans la Twingo, les forces de l’ordre ont découvert plusieurs têtes et feuilles de cannabis. Le mis en cause a affirmé qu’il s’agissait de CBD, mais les analyses ont confirmé la présence de cannabis.

Déjà connu de la justice

Lors de sa garde à vue, l’individu, déjà connu des services de police et sorti de prison en début d’année, a reconnu le vol du véhicule et le refus d’obtempérer, tout en niant être propriétaire des plants de cannabis retrouvés.

Déféré devant la justice, il a été condamné à trois ans de prison, dont six mois avec sursis, assortis d’une obligation de travailler et d’indemniser les victimes. Il a été placé sous mandat de dépôt.
 




