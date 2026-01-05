Connectez-vous S'inscrire

Course-poursuite à Saint-Étienne-du-Rouvray : deux jeunes interpellés après un accident


Une poursuite à très vive allure s’est achevée par un spectaculaire accident, dans la nuit de dimanche à lundi, à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). Deux jeunes hommes, sans permis et déjà suivis par la justice, ont été interpellés.



Lundi 5 Janvier 2026 - 22:15


La voiture des suspects a été prise en chasse par celle des policiers dans les rues de Saint-Etienne-du-Rouvray - Illustration
Peu après 3h20 du matin, une patrouille de police a tenté de contrôler un véhicule circulant à vice allure dans les rues de Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). Le conducteur a refusé d’obtempérer, déclenchant une course-poursuite à travers la ville.

Au cours de sa fuite, le véhicule a notamment emprunté une portion à contresens sur l’avenue des Canadiens, avant que son conducteur en perde  le contrôle. La voiture a percuté successivement une borne incendie, un panneau de signalisation, un poteau électrique puis un mur, avant de s’immobiliser.

Sans permis et suivi judiciaire

Les policiers ont interpellé deux jeunes hommes âgés de 18 et 19 ans, dont l’un avait tenté de prendre la fuite à pied. Les vérifications ont révélé que les deux mis en cause étaient dépourvus de permis de conduire et faisaient l’objet d’un suivi judiciaire leur interdisant d’entrer en contact l’un avec l’autre.

L’un d’eux a également reconnu avoir déjà refusé un contrôle de police quelques jours auparavant. Le véhicule accidenté a été pris en charge par le garage de permanence, tandis que les services de voirie ont sécurisé la voie publique. Les deux jeunes ont été placés en garde à vue.




05/01/2026

