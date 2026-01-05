Course-poursuite à Saint-Étienne-du-Rouvray : deux jeunes interpellés après un accident

Les policiers ont interpellé deux jeunes hommes âgés de 18 et 19 ans, dont l’un avait tenté de prendre la fuite à pied. Les vérifications ont révélé que les deux mis en cause étaient dépourvus de permis de conduire et faisaient l’objet d’un suivi judiciaire leur interdisant d’entrer en contact l’un avec l’autre.



L’un d’eux a également reconnu avoir déjà refusé un contrôle de police quelques jours auparavant. Le véhicule accidenté a été pris en charge par le garage de permanence, tandis que les services de voirie ont sécurisé la voie publique. Les deux jeunes ont été placés en garde à vue.