Collision mortelle entre une voiture et un bus à Yainville, en Seine-Maritime

L’accident s’est produit ce jeudi 2 octobre, vers 13h40, sur la D982 à Yainville, dans le département de la Seine-Maritime. Un véhicule léger est entré en collision avec un bus qui circulait sans passagers. Le choc a été particulièrement violent.



À leur arrivée, les secours ont trouvé la conductrice de la voiture, une femme âgée de 63 ans, en arrêt cardio-respiratoire. Malgré les tentatives de réanimation entreprises par l’équipe du SMUR, son décès a été constaté sur place.



Le conducteur du bus, un homme de 33 ans, est sorti indemne de l’accident. Il n’a pas été blessé physiquement, mais a été pris en charge par les secours en raison du choc émotionnel.