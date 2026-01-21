Centrale de Penly : la sûreté nucléaire au cœur d’une réunion publique avant l'exercice du 12 février

Le site compte deux réacteurs de 1 300 MW mis en service en 1990 et 1992, refroidis par l’eau de la Manche. Sa production annuelle atteint 17 milliards de kWh, soit près de 4 % du nucléaire français. Photo : EDF/X (ex-Twitter)
Les pouvoirs publics et EDF sont à l'origine, jeudi 12 février, d'un exercice de sûreté nucléaire à la centrale de Penly, sur le littoral de la Seine-Maritime. Comme dans toutes les centrales françaises, cette simulation programmée tous les cinq ans vise à tester la réaction des équipes d’EDF et des autorités en cas d’un accident technique majeur.
Le scénario, tenu secret pour les participants, « simulera un accident technique » qui nécessitera l’activation des dispositions prévues par le plan d’urgence interne (PUI) de la centrale, précise la préfecture dans un communiqué. De leur côté, les services de l’État, sous l'égide de la préfecture, seront amenés à déployer — fictivement — le Plan particulier d’intervention (PPI) destiné à protéger les habitants situés autour du site.
Réunion publique le 29 janvier
Une dizaine de jours avant l'exercice, une réunion ouverte au public, se déroulera le jeudi 29 janvier à 18h30, salle Jean-Paul-Villain, à Penly (Petit-Caux), en présence de représentants de la préfecture, d'EDF, de la la commission locale d’information sur le nucléaire (CLIN) et de l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR).
Objectif : expliquer les enjeux autour de la sûreté nucléaire et du fonctionnement d'une centrale nucléaire, le rôle de la CLIN, le déroulement de l’exercice du 12 février et rappeler les modalités de la campagne de distribution de comprimés d’iode.
La centrale de Penly en bref
Située à Petit-Caux, entre Le Tréport et Dieppe, la centrale occupe 230 hectares, dont 70 gagnés sur la mer. Construite et exploitée par EDF, elle se trouve à 70 km de Rouen.
Le site compte deux réacteurs de 1 300 MW mis en service en 1990 et 1992, refroidis par l’eau de la Manche. Sa production annuelle atteint 17 milliards de kWh, soit près de 4 % du nucléaire français.
Particularité méconnue : Penly dispose du seul funiculaire industriel encore opérationnel en France, installé sur un dénivelé de 100 mètres et reliant l’entrée du site au cœur des installations.
