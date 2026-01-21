Centrale de Penly : la sûreté nucléaire au cœur d’une réunion publique avant l'exercice du 12 février

Une dizaine de jours avant l'exercice, une réunion ouverte au public, se déroulera le jeudi 29 janvier à 18h30, salle Jean-Paul-Villain, à Penly (Petit-Caux), en présence de représentants de la préfecture, d'EDF, de la la commission locale d’information sur le nucléaire (CLIN) et de l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR).



Objectif : expliquer les enjeux autour de la sûreté nucléaire et du fonctionnement d'une centrale nucléaire, le rôle de la CLIN, le déroulement de l’exercice du 12 février et rappeler les modalités de la campagne de distribution de comprimés d’iode.