Carambolage sur l’A28 en Seine-Maritime : 7 véhicules impliqués, un blessé léger et un bouchon de 2 km

La voie de droite ainsi que la bande d’arrêt d’urgence (BAU) ont été neutralisées afin de permettre les opérations de remorquage des véhicules accidentés. Ces restrictions ont généré un ralentissement sur environ 2 kilomètres, entre les points kilométriques 65 et 63.



D'autres accidents ont été constatés sur les routes de la Seine-Maritime, cet après-midi. Deux véhicules se sont percutés sur la RN28 entre Isneauville et l'entrée du tunnel de la Grand'Mare. Il n'y a pas eu de blessé. Un peu plus tard, un accident matériel s'est produit sur la N338 (Sud 3) au Petit-Quevilly, en direction de l'A13.