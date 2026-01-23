 >
Brittany Ferries part en tournée pour recruter : 660 postes à saisir en Normandie et en Bretagne


La compagnie maritime lance son Job Dating Tour avec deux rendez-vous à Caen et Cherbourg. Plus de 600 postes sont proposés, du CDI à l’alternance, dans une large palette de métiers à bord.



Vendredi 23 Janvier 2026 - 08:57


La compagnie propose un large panel de postes, ouverts en CDI, CDD et contrats d’alternance - Photo Brittany Ferries
Brittany Ferries vient au contact des candidats en organisant deux journées de job dating en Normandie : le vendredi 30 janvier à Caen et le mercredi 11 février à Cherbourg. Une occasion rare de rencontrer directement les équipes RH de la compagnie, de découvrir l’environnement de travail à bord et la diversité des métiers proposés.

Au programme : échanges libres, présentations des missions, et un premier contact qui peut déboucher rapidement sur un recrutement

660 opportunités dans de nombreux métiers

La compagnie propose un large panel de postes, ouverts en CDI, CDD et contrats d’alternance. Les besoins couvrent l’ensemble des activités à bord : cuisiniers, aides de cuisine, stewards, esthéticiens, infirmiers, mécaniciens, matelots, officiers et officiers électrotechniciens.
__________________

Infos pratiques
Caen – Gare Maritime
• Vendredi 30 janvier, de 9h à 16h
Cherbourg – Gare Maritime
• Mercredi 11 février 2026, de 9h à 17h.
__________________

Brittany Ferries en bref
  • Acteur majeur du transport maritime et premier employeur de marins français, Brittany Ferries dessert la France, le Royaume-Uni, Guernesey, l’Irlande et l’Espagne. La compagnie mène depuis plusieurs années un important renouvellement de flotte : entre 2023 et 2025, cinq nouveaux navires ont été mis en service, dont deux propulsés au GNL et deux unités hybrides GNL/électrique.




