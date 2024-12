Au Havre, une voiture en feu dans un parking souterrain : 38 sapeurs-pompiers sur les lieux

Trente-huit sapeurs-pompiers dont une équipe spécialisée exploration de longue durée (ELD) et dix engins : tels sont les moyens dépêchés par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76), ce dimanche après-midi au Havre, en Seine-Maritime.



L’intervention a débuté vers 13h30, dans un parking souterrain situé rue de Turenne. Une fumée noire très dense sortaient du parking, ont indiqué des témoins à l’origine de l’alerte. Plus de peur que de mal : les sapeurs-pompiers ont été confrontés à leur arrivée à un feu de voiture seule dans le parking.



L’incendie rapidement éteint les secours ont privé au désenfumage des lieux et des parues supérieures puis ont réalisé des mesures pour vérifier d’éventuelle présence de monoxyde de carbone.



Aucune victime n’est à déplorer.