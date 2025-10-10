Connectez-vous S'inscrire





Au Havre : ivres, le pilote de la trottinette et sa passagère percutent une voiture en stationnement


Un homme et une adolescente ont chuté lourdement en pleine nuit alors qu’ils circulaient à deux sur une trottinette électrique. Le pilote de l'engin présentait un taux d’alcoolémie très élevé.



Vendredi 10 Octobre 2025 - 15:13


Le conducteur de la trottinette avait plus de 2,40 grammes d'alcool dans le sang et était positif à une drogue de synthèse - Photo Jonathan Cooper / Pexels :
Les faits se sont produits dans la nuit du jeudi  au vendredi 10 octobre peu avant 2h30, place du Chillou, au Havre (Seine-Maritime). Alertés pour un accident corporel impliquant une trottinette électrique, les policiers découvrent sur place un homme de 25 ans et une adolescente de 17 ans, allongés au sol à proximité du deux-roues.

Bien qu’aucune blessure grave ne soit constatée, les deux usagers présentent des signes manifestes d’ivresse : propos incohérents, équilibre instable, haleine alcoolisée. Le conducteur reconnaît avoir chuté avec la jeune fille à l’arrière.

2,44 g d'alcool dans le sang

Un véhicule en stationnement a également été endommagé, présentant des traces d’impact au niveau de la roue et de la caisse arrière-droite. Le dépistage d’alcoolémie révèle un taux de 1,22 mg/l d’air expiré, soit 2,44 g par litre de sang, pour le conducteur, par ailleurs positif à la méthamphétamine, une drogue de synthèse.

La jeune fille a été conduite à l’hôpital de l’Estuaire pour être prise en charge. Le conducteur, lui, a été placé en cellule de dégrisement au commissariat. La police rappelle que les règles encadrant l’usage des trottinettes (EDPM) interdisent formellement la conduite en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants. 




10/10/2025

