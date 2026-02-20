Affichage électoral : le préfet de l’Eure met fin aux procédures engagées contre quatre candidats

Face à cette évolution, le préfet de l’Eure annonce, ce jeudi matin, qu’il met un terme aux procédures administratives engagées contre les quatre candidats Ebroïciens. Il souligne que ces actions avaient été conduites, assure kle représentant de l'Etat, « dans le respect de la plus stricte neutralité » dans le seul objectif de « faire respecter l’égalité entre candidats » au regard du droit alors applicable.



Les intéressés « seront personnellement informés » de la clôture des démarches.



⸻



Ce que change la décision du Conseil d’État

• L’affichage de façade d’une permanence électorale n’est plus automatiquement assimilé à de l’affichage sauvage.

• Photos, logos, slogans sont désormais autorisés s’ils se limitent à identifier le local comme permanence.

• Les préfets devront appliquer cette nouvelle lecture pour les scrutins