A Rouen, une portion des remparts s’effondre boulevard de Verdun : 14 logements sécurisés

Le stationnement sur la contre-allée du boulevard est interdit entre la rue des Capucins et la piscine - Illustration Google Maps
Un important glissement de terrain a provoqué l’effondrement d’une section des remparts, ce jeudi en fin de journée, boulevard de Verdun à Rouen. Une bande d’environ 25 mètres de long et trois mètres de hauteur s’est écroulée, entraînant une complexe opération de sécurisation.
Après leur arrivée sur les lieux, les sapeurs-pompiers (une dizaine ont été mobilisés avec quatre engins) ont procédé à une reconnaissance puis au balisage du secteur. Les véhicules stationnés entre les numéros 43 et 47 ont été évacués par précaution. Aucun blessé n’est à déplorer.
Circulation et stationnement interdits
À la suite de l’analyse des équipes spécialisées en sauvetage, appui et recherche, la ville a pris un arrêté interdisant la circulation et le stationnement entre la rue des Capucins et la piscine, sur la contre-allée du boulevard. Deux immeubles, le 47 et le 43D, ont fait l’objet d’une mise en sécurité : 14 logements sont concernés. Cinq occupants ont été relogés par la mairie, quatre autres ont trouvé une solution par eux-mêmes.
Un diagnostic du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) sera réalisé prochainement pour déterminer les causes du glissement et l’état du terrain. La mission des sapeurs-pompiers est désormais terminée.
