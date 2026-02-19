A Rouen, une portion des remparts s’effondre boulevard de Verdun : 14 logements sécurisés

À la suite de l’analyse des équipes spécialisées en sauvetage, appui et recherche, la ville a pris un arrêté interdisant la circulation et le stationnement entre la rue des Capucins et la piscine, sur la contre-allée du boulevard. Deux immeubles, le 47 et le 43D, ont fait l’objet d’une mise en sécurité : 14 logements sont concernés. Cinq occupants ont été relogés par la mairie, quatre autres ont trouvé une solution par eux-mêmes.



Un diagnostic du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) sera réalisé prochainement pour déterminer les causes du glissement et l’état du terrain. La mission des sapeurs-pompiers est désormais terminée.

