Le Havre : l'automobiliste interpellé conduisait avec près de 2 g d'alcool dans le sang

Sa conduite dangereuse en pleine nuit dans le centre-ville du Havre risque de lui coûter de sérieux ennuis. Un conducteur de 39 ans, fortement alcoolisé et positif aux stupéfiants, a été arrêté par les policiers et placé en garde à vue.