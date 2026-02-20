Connectez-vous S'inscrire

Le Havre : l'automobiliste interpellé conduisait avec près de 2 g d'alcool dans le sang



Vendredi 20 Février 2026 - 11:52


Sa conduite dangereuse en pleine nuit dans le centre-ville du Havre risque de lui coûter de sérieux ennuis. Un conducteur de 39 ans, fortement alcoolisé et positif aux stupéfiants, a été arrêté par les policiers et placé en garde à vue.



Le dépistage d'alcoolémie a révélé un taux de 0,92 mg par litre d'air exprimé - Illustration
Les faits se sont déroulés vers 3 heures ce vendredi matin, entre le quai Frissard et le cours de la République, au Havre. Les serrvices  de police avaient été informés qu’une Audi A4 circulait à vive allure dans le secteur, adoptant un comportement susceptible de mettre en danger d’autres usagers. Repéré vers le centre-ville, le véhicule a été contrôlé peu après une manœuvre jugée particulièrement imprudente.

Positif à l'alcool et aux supéfiants

Lors du contrôle, les policiers ont constaté que le conducteur présentait des signes d’alcoolisation. Le dépistage a confirmé un taux de 0,92 mg/L d’air expiré, soit près de deux grammeds par litre de sang. Un test salivaire a également révélé la présence de THC, la molécule active du cannabis.

L’homme a été interpellé et conduit à l’hôtel de police pour la suite des vérifications après son dégrisement. Il doit répondre de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique aggravé et de conduite sous l'emprise de produits stupéfiants.

Les investigations se poursuivent sous l’autorité du parquet.