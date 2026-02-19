A Darnétal, l'homme recherché conduisait sans permis et en possession de cannabis

Le véhicule roulait à viva allure quand il a été repéré par les policiers de la brigade canine - Illustration DGPN
Le jeune homme, au volant d'une Audi A1, a été contrôlé ce mercredi vers 21h40 par un équipage de la brigade cynophile de la circonscription de Rouen, rue Guynemer, face à la tour Becquet à Darnétal. Son véhicule venait d’arriver à vive allure sur un parking où des nuisances avaient par ailleurs été signalées.
Lors des vérifications d'usage il est apparu que le conducteur faisait l’objet d’une suspension de permis de conduire et était inscrit au fichier des personnes recherchées (FPR) avec deux fiches actives.
Lors des vérifications d'usage il est apparu que le conducteur faisait l’objet d’une suspension de permis de conduire et était inscrit au fichier des personnes recherchées (FPR) avec deux fiches actives.
Neuf pochons de cannabis sur lui
Au cours de la palpation de sécurité, les policiers ont découvert neuf pochons de résine de cannabis en sa possession. Soumis à un dépistage salivaire, l’automobiliste a été testé positif à la méthamphétamine. L’éthylotest s’est en revanche révélé négatif. Un prélèvement salivaire a été réalisé pour analyses complémentaires.
L’homme a été placé en garde à vue. Son véhicule a été immobilisé puis envoyé en fourrière.
L’homme a été placé en garde à vue. Son véhicule a été immobilisé puis envoyé en fourrière.