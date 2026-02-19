A Darnétal, l'homme recherché conduisait sans permis et en possession de cannabis

Le jeune homme, au volant d'une Audi A1, a été contrôlé ce mercredi vers 21h40 par un équipage de la brigade cynophile de la circonscription de Rouen, rue Guynemer, face à la tour Becquet à Darnétal. Son véhicule venait d’arriver à vive allure sur un parking où des nuisances avaient par ailleurs été signalées.



Lors des vérifications d'usage il est apparu que le conducteur faisait l’objet d’une suspension de permis de conduire et était inscrit au fichier des personnes recherchées (FPR) avec deux fiches actives.