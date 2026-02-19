Évreux : la rue du Maréchal-Joffre va changer de sens de circulation, annonce le maire

« Depuis plusieurs mois, des riverains et des commerçants me faisaient part de leurs difficultés face au sens de circulation actuel. J’ai pris le temps d’entendre leurs observations et de les analyser avec les services.»

« Cette évolution résulte du dialogue engagé avec les habitants. Lorsqu’un ajustement s’avère nécessaire pour faciliter le quotidien, il est de ma responsabilité de le mettre en œuvre.»

Selon l’élu, la mise en sens unique faisait partie du projet initial visant à sécuriser et apaiser la circulation, tout en offrant de nouveaux trottoirs et des places de stationnement. Mais les retours d’usage ont conduit la Ville à revoir sa copie.Dans les prochaines semaines, la rue redeviendra accessible en direction du centre-ville. Les services municipaux procéderont aux modifications de signalisation nécessaires.