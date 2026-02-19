Évreux : la rue du Maréchal-Joffre va changer de sens de circulation, annonce le maire

Réaménagée il y a un peu d'un an, la rue du Maréchal-Joffre (entre la place Dupont-de-l'Eure et la rue Pierre Mendès-France) va bientôt connaître un nouvel ajustement. La municipalité a décidé d’inverser son sens unique, mis en place dans le cadre des travaux de modernisation du secteur.
Guy Lefrand : « La mise en sens unique faisait partie intégrante de ce projet et répondait à un objectif clair : améliorer la sécurité et le cadre de vie des habitants.»
Le maire explique avoir tenu compte des difficultés exprimées par les riverains et les professionnels du quartier.
Un changement acté après concertation
Selon l’élu, la mise en sens unique faisait partie du projet initial visant à sécuriser et apaiser la circulation, tout en offrant de nouveaux trottoirs et des places de stationnement. Mais les retours d’usage ont conduit la Ville à revoir sa copie.
Dans les prochaines semaines, la rue redeviendra accessible en direction du centre-ville. Les services municipaux procéderont aux modifications de signalisation nécessaires.
« Depuis plusieurs mois, des riverains et des commerçants me faisaient part de leurs difficultés face au sens de circulation actuel. J’ai pris le temps d’entendre leurs observations et de les analyser avec les services.»
« Cette évolution résulte du dialogue engagé avec les habitants. Lorsqu’un ajustement s’avère nécessaire pour faciliter le quotidien, il est de ma responsabilité de le mettre en œuvre.»
Ce qui va changer concrètement
• Sens unique inversé : circulation vers le centre-ville.
• Mise en place progressive de la nouvelle signalisation.
• Surveillance des impacts sur le trafic et le quotidien des riverains.
Le maire assure rester à l’écoute des Ébroïciens pour affiner, si besoin, cet aménagement pensé comme évolutif et pragmatique.
