Corps retrouvé à Sainte-Adresse : aucun élément ne permet d’identifier la victime ni de qualifier les causes du décès

La procureure de la République du Havre rappelle que l’enquête ouverte après la découverte d’un corps sur la plage de Sainte-Adresse n’a pour l’heure confirmé ni l’identité du défunt ni les circonstances de sa mort.