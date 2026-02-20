Corps retrouvé à Sainte-Adresse : aucun élément ne permet d’identifier la victime ni de qualifier les causes du décès

Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte et se poursuit , rappelle ce jeudi soir la procureure de la République du Havre - Illustration
Le 17 février en fin de journée, le corps d’un homme a été retrouvé sur la plage de Sainte-Adresse, à proximité de la promenade François-Lebel, à Sainte-Adresse, près du Havre (Seine-Maritime). Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte et se poursuit afin d’établir précisément l’identité de la victime et les éléments entourant son décès.
Pas de piste privilégiée à ce stade
Dans un communiqué adressé à la presse ce jeudi soir, la procureure de la République du Havre Soizic Guillaume, indique qu'aucune piste n’est pour l’instant privilégiée concernant la cause du décès. Elle souligne qu’aucune constatation médico-légale ne permet d’évoquer une mort qualifiée de « violente », une notion qui « ne correspond à aucune catégorie juridique ».
La magistrate insiste également sur la prudence nécessaire dans la communication d’informations sensibles, par respect pour les proches de personnes actuellement portées disparues.
Ce que l’enquête doit encore établir
• Déterminer l’identité de l’homme retrouvé sur la plage
• Analyser les premiers examens médico-légaux
• Vérifier d’éventuelles correspondances avec des signalements de personnes disparues
• Préciser les circonstances exactes de la mort, sans hypothèse privilégiée pour l’instant
